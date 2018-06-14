Ташкент, 14 июня, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Один из основоположников узбекской национальной школы фехтования Собир Рузиев отмечает 15 июня свой 65-летний юбилей, его имя уже впечатано золотыми буквами в спортивную историю Узбекистана.

Anons.uz Собир Рузиев

Среди регалий Рузиева — серебро XX Олимпийских игр в Москве (1980 год), он также является трехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР, трехкратным чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка Джованини.

Стоит отметить, что Собир Рузиев на протяжении 13 лет являлся членом сборной СССР по фехтованию.

Он имеет три международные награды — ордена Международного олимпийского комитета, Олимпийского комитета Азии, Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов.

В разные годы Рузиев трудился на должности министра спорта Узбекистана, был главой Национального Олимпийского комитета, руководителем Федерации фехтования республики.

24 октября 2016 года Рузиев был избран вице-президентом Азиатской Конфедерации фехтования.

В настоящее время он также трудится на должности первого вице-президента Международной федерации спортивного кино и телевидения.

По воспоминаниям Рузиева, такой вид спорта, как фехтование, не сразу стал главным и определяющим в его жизни. Будучи мальчишкой, он мечтал стать мастером мяча, грезил о карьере футболиста.

«Ещё со школы я любил спорт. Уделял ему больше времени, чем учёбе, участвовал во всех соревнованиях и мечтал стать футболистом. В свободное время приходил на стадион «Пахтакор», смотрел, как играют мои сверстники, и упрашивал тренера взять меня в команду. Набор в секцию тогда был всего пару раз в год, и тренер каждый раз мне отказывал. И всё равно я проводил там всё время: стоял возле ворот, приносил укатившийся мяч», вспоминает Рузиев.

Однако судьба распорядилась иначе, когда он встретил на своем пути молодого тренера — Ксению Аркадьевну Таджиеву, которая только окончила Ленинградский физкультурный институт и приехала в Ташкент по распределению.

«Мне было около 14 лет, когда она пришла в нашу школу в поисках ребят, увлеченных спортом. Учитель физкультуры показал ей меня. Я был активистом, к тому же левшой, а в фехтовании это даёт особые преимущества», — рассказывает Рузиев.

По его словам, вначале он наотрез отказывался заниматься фехтованием, не оставляя мальчишеских грез стать футболистом, однако молодая тренер оказалась настойчивой и смогла убедить подростка.

«В секцию фехтования из нашей школы отправились около 20 ребят, половина покинули тренировки через три дня, так как выяснилось, что фехтование это не просто махать рапирой. Это тяжелые тренировки, стойки и выпады, после которых болят все мышцы. В конечном итоге осталось трое ребят, а до сборной дошёл я один», — отметил Рузиев.

Благодаря постоянным тренировкам, а также полной поддержке со стороны родителей, юный спортсмен начал быстрый рост и в 1966 году на детском турнире «Самаркандские звёзды» занял первое место.

«После этого у меня началась удачная полоса: я стал часто выезжать на соревнования, крутился в первой десятке фехтовальщиков Союза, — все это уже благодаря моему второму тренеру Иосифу Борисовичу Миркину», — подчеркнул Рузиев.

Вскоре его приметил Марк Мидлер, который в то время являлся главным тренером сборной СССР.

По воспоминаниям Рузиева, новый тренер сразу его предупредил, что «если я беру учеников, то надо, чтобы мы оба работали, тогда у нас все получится, ничего не выйдет, если я хочу, а ты нет».

Новый наставник также поставил важную задачу: через пару лет попасть в сборную СССР, «и у нас это получилось».

В 1972 году Рузиев в качестве члена молодежной сборной СССР принимает участие в чемпионате мира среди юниоров в Мадриде и становится чемпионом мира в командном зачёте, а в личном занимает четвертое место.

Как вспоминает знаменитый спортсмен, среди тех, кто участвовал с ним в юниорских и взрослых международных соревнованиях, сейчас на слуху такие известные личности, как Томас Бах, выступавший за Германию, и Саша Романьков (Белоруссия), Алишер Усманов (российский предприниматель и меценат) и другие.

В 1974 году Рузиев попал во взрослую сборную СССР и продержался в ней до 1983 года.

«Я закончил выступать тогда же, в 83-м, потому что Советский Союз объявил бойкот Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Решил уйти из большого спорта и уехал домой, однако смог выдержать только три месяца, и меня потянуло обратно. Позвонил старшему тренеру СССР Владимиру Назлымову и попросился обратно в сборную. Он не был категорично против, но посоветовал уйти сейчас, на пике славы», рассказывает Собир

В 1991 году на Рузиева, по поручению первого президента Узбекистана Ислама Каримова, возлагается задача по созданию системы национального спорта, указом главы государства он назначается министром спорта. Позже Рузиев также участвовал в создании Национального олимпийский комитета Узбекистана, был его руководителем.

Совместно с президентом МОК Хуаном Антонио Самаранчем организовывал первые Центрально-Азиатские игры, оба спортивных функционера также придумали этому турниру название: «Туркестан — наш общий дом».

Он также отметил, что в настоящее время фехтование как спорт имеет широкую поддержку правительства Узбекистана, большой вклад в развитие этого вида спорта в республике вносит российский бизнесмен Алишер Усманов — президент Международной Федерации фехтования, которым в страну завезен весь спектр спортивного инвентаря и экипировки, отремонтирован и оснащен фехтовальный зал, осуществляется финансирование турниров и поддержка спортсменов.