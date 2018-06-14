Рим, 14 июня, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Правительство Италии рекомендует парламенту страны не ратифицировать соглашение о свободной торговле с Канадой, заявил журналистам в четверг, 14 июня, министр сельского хозяйства Италии Джан Марко Чентинайо, передаёт EUNews.

Кукрыниксы. Общими усилиями. 1968

Те эксперты, которые поддерживают решение министра, объясняют: если Италия подпишет это соглашение, она даст «зелёный свет» свободному проникновению в страну «пиратской сельхозпродукции», которую производят в Канаде — в том числе той, что имитирует знаменитые итальянские продукты.

Кроме того, в итальянском правительстве в целом не уверены в качестве канадской продукции и в её соответствии нормам Евросоюза.

У экспертов мало сомнений в том, что инициатива правительства будет одобрена парламентом, где оно пользуется поддержкой большинства депутатов.

Соглашение о свободной торговле с Канадой в настоящее время работает в тестовом режиме, его должны поддержать власти всех стран Евросоюза, и любой голос против (к примеру, итальянский) отменит действие соглашения для всего сообщества.