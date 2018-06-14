Москва, 14 июня, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Повышение на восемь лет — до 63 лет — пенсионного возраста женщин в правительстве объяснили гендерным равенством, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») со ссылкой на сопроводительные документы к законопроекту.

Адам и Ева, 1533

«Оказывается, повышение на 8 лет пенсионного возраста для женщин правительство объясняет задачами гендерного равенства, повышения размера пенсий для женщин и равным распределением домашней нагрузки между женщинами и мужчинами», — написал Шеин в соцсети.

В Госдуме ожидают законопроект о повышении пенсионного возраста, который получил одобрение правительства РФ. Вместе с тем ранее комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал отклонить законопроект о гендерном равенстве, в том числе равенстве трудовых прав.