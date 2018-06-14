Москва, 14 июня, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Оптимизация в демографии, повышение пенсионного возраста сэкономит 2 трлн рублей, отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Старость

«Средняя продолжительность жизни 72,4 года. Женщин — 77 лет, мужчин 66,5 лет. Получается, мужчины будут выходить на пенсию в среднем ровно на 1,5 года. Провели оптимизацию в образовании и здравоохранении. Настала очередь пенсионеров. Экономия составит в среднем 2 трлн рублей», — написала Ганзя в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство выходит в Госдуму с инициативой повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.