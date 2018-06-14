Украинцы испортили полякам всю малину
Варшава, 14 июня, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Польские фермеры заявили об угрозе локального экономического кризиса из-за наплыва дешевой украинской малины, сообщил 14 июня польский портал SadyOgrody.
Аграрии требуют от правительства Польши срочно ограничить импорт украинской малины, поскольку цены на ягоду стремительно падают.
«Если бы я раньше знал, что цены на малину будут настолько низкими, я бы не вкладывал средства в её производство», — заявил садовод Кшиштоф Виртель.
Напомним, ранее Украина резко нарастила экспорт клубники. Также, по сообщениям польских СМИ, в стране ощущается нехватка рабочей силы с Украины, что поставило под угрозу урожай польской клубники, малины и вишни.
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