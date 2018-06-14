Варшава, 14 июня, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Польские фермеры заявили об угрозе локального экономического кризиса из-за наплыва дешевой украинской малины, сообщил 14 июня польский портал SadyOgrody.

Антон Привальский ИА Красная Весна Малина

Аграрии требуют от правительства Польши срочно ограничить импорт украинской малины, поскольку цены на ягоду стремительно падают.

«Если бы я раньше знал, что цены на малину будут настолько низкими, я бы не вкладывал средства в её производство», — заявил садовод Кшиштоф Виртель.

Напомним, ранее Украина резко нарастила экспорт клубники. Также, по сообщениям польских СМИ, в стране ощущается нехватка рабочей силы с Украины, что поставило под угрозу урожай польской клубники, малины и вишни.

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