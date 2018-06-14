Киев, 14 июня, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Четыре ребенка, пострадавшие при взрыве автомобиля в Святошинском районе Киева, находятся в больнице, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 14 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) SilasCamargo

«Все дети имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии — пока в коме», — уточнила Супрун.

В пресс-службе киевской полиции рассказали детали инцидента. По предварительным данным, три девочки и один мальчик, возрастом от 5 до 11 лет, залезли поиграть в старый автомобиль. В салоне машины они нашли некий предмет, который взорвался.

Как сообщил журналистам дядя одной из пострадавших девочек, хозяином старой «Волги» является боевик экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воевавший в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие три месяца МВД Украины изъяло около пятидесяти ящиков ручных гранат и примерно 100 кг взрывчатых веществ. Подавляющая часть оружия была вывезена из зоны военного конфликта в Донбассе.

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