Брюссель, 14 июня, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Европарламент на заседании 14 июня принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза «сохранять твёрдость и единство» в вопросе продления санкций против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Также в принятом документе содержится призыв к российским властям освободить приговорённого к 20 годам тюрьмы за организацию терактов в Крыму украинского режиссёра Олега Сенцова и ещё 70 украинцев.

Как сообщает пресс-служба Европерламента, резолюцию поддержали 485 парламентариев, 76 голосовали «против», ещё 66 воздержались.