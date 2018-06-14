Москва, 14 июня, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в дни проведения четырёх поздних матчей чемпионата мира по футболу будут работать на два часа дольше, чем обычно. Об этом сегодня, 14 июня, сообщается на сайте столичного правительства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна В метро

В сообщении указано, что в дни проведения четырёх поздних матчей чемпионата мира по футболу время работы московского метро и Московского центрального кольца будет продлено до 03:00 ночи.

Речь идёт о матчах Хорватия — Норвегия, который состоится в ночь на 17 июня, Сербия — Бразилия, которые играют в ночь на 28 июня, а также матче 1/8 финала, который пройдёт в ночь на 4 июля, и полуфинальном матче, который должен состоятся в ночь на 12 июля.

Продление режима работы метро и МЦК позволит болельщикам, которые будут следить за матчами на стадионах, в фан-зоне на Воробьевых горах или в кафе, удобно добраться домой или в гостиницу после завершения матча.