Столичный метрополитен будет работать до 3:00 ночи в дни поздних матчей ЧМ
Москва, 14 июня, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в дни проведения четырёх поздних матчей чемпионата мира по футболу будут работать на два часа дольше, чем обычно. Об этом сегодня, 14 июня, сообщается на сайте столичного правительства.
В сообщении указано, что в дни проведения четырёх поздних матчей чемпионата мира по футболу время работы московского метро и Московского центрального кольца будет продлено до 03:00 ночи.
Речь идёт о матчах Хорватия — Норвегия, который состоится в ночь на 17 июня, Сербия — Бразилия, которые играют в ночь на 28 июня, а также матче 1/8 финала, который пройдёт в ночь на 4 июля, и полуфинальном матче, который должен состоятся в ночь на 12 июля.
Продление режима работы метро и МЦК позволит болельщикам, которые будут следить за матчами на стадионах, в фан-зоне на Воробьевых горах или в кафе, удобно добраться домой или в гостиницу после завершения матча.