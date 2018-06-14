Эдинбург, Великобритания, 14 июня, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Результаты дебатов в шотландском парламенте говорят о признании так называемого «голодомора» геноцидом украинцев, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий 14 июня в ходе встречи со своим шотландским коллегой Кеном Макинтошем, сообщил официальный сайт Верховной рады.

President.gov.ua Мемориал жертвам голодомора. Вашингтон

«Для нас особенно важно, что все партии — и оппозиции и коалиции — поддержали совместную резолюцию о том, что Голодомор — это геноцид против украинцев», — отметил Парубий.

Напомним, что в конце мая 2018 года Андрей Парубий безуспешно пытался добиться признания голодоморного мифа от парламента Израиля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, одиннадцать штатов США признало так называемый «голодомор» геноцидом украинцев.