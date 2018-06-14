Кострома, 14 июня, 2018, 20:42 — ИА Регнум. «За прошедший год средняя продолжительность жизни населения Костромской области увеличилась почти на год и сегодня составляет около 72 лет», — об этом сегодня, 14 июня, заявил во время ежегодного отчета губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Джорджоне. Три возраста человека. 1510

По словам главы области, за год смертность в регионе снизилась более чем на 5% «при том, что население области стареет, увеличивается число пенсионеров. Смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 12,6%, младенческая смертность — на 6,6%».

По программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа в область за 5 лет переселилось более 3500 тысяч человек. При этом число людей, уезжающих из области, за 5 лет снизилось в 2 раза. По мнению губернатора, снижение оттока населения объясняется реализуемой программой развития северо-востока области.