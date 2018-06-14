Москва, 14 июня, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Пожар произошёл в одноэтажном административном здании в московском районе Щукино, сообщили 14 июня в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.

Moscow.mchs.ru Пожарные работают

По информации ведомства, горит крыша здания, расположенного по адресу: Большой Волоколамский проезд, 12/1. Площадь, охваченная огнём, составляет около 100 квадратных метров. Сообщается, что администрация заведения эвакуировала людей до приезда пожарных.

Источник в экстренных службах сообщил агентству «Москва», что пожар происходит в здании спорт-бара «Азарт».

Напомним, 14 июня на московском стадионе «Лужники» состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу России.