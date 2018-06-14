Пекин, 14 июня, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало данные, свидетельствующие об устойчивом росте экономики страны в мае 2018 года, сообщает 14 июня Синьхуа. По оценкам ведомства, сохранилось увеличение показателей производства и спроса, положительные тенденции сохранились и в сфере занятости населения.

(сс) moerschy Юани

Представляющий ГСУ Мао Шэнъюн отметил, что темпы роста в годовом исчислении в прошедшем мае составили 6,8%, индекс производства в секторе услуг вырос на 8,1%, а розничный оборот потребительских товаров — на 8,5%.

6,1% составил рост капиталовложений в основные фонды; эти данные охватили период с января по май 2018 года. До уровня 4,8% снизилась безработица, которая в крупных городах составила 4,7%.

Всего на 1,8% по сравнению с маем 2017 года вырос индекс потребительских цен, являющийся основным показателем инфляции.

При этом осложняющим фактором, тормозящим позитивные перемены во всех сферах экономики, по мнению Мао Шэнъюна, остается сохраняющаяся неопределенность международной обстановки.