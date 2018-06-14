Псков, 14 июня, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Доходы бюджета Псковской области в 2017 году составили 26,8 млрд рублей, расходы — 28, 3 млрд рублей, дефицит — 9% при возможных 15%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 14 июня, на публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета за 2017 год заявила вице-губернатор Псковской области — начальник областного финансового управления Татьяна Баринова.

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«Как вы знаете, бюджет 2018 года у нас практически бездефицитный», — заявила Баринова.

По её словам, в 2017 года приоритетными расходами бюджета остались сферы социальной защиты населения (7,8 млрд рублей), образования (7,6 млрд рублей) и здравоохранения (2,6 млрд рублей).

Татьяна Баринова подчеркнула, что в Псковской области нет просрочненной задолженности по социальным выплатам.

«На сегодняшний день все первоочередные расходы мы выполняем», —заявила вице-губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Псковской области на 2018 год принят с дефицитом в 2,1% от доходов бюджета (365 млн рублей), при этом регион регулярно получает дополнительное финансирование из федерального бюджета на различные цели.

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