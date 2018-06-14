Самара, 14 июня, 2018, 20:18 — ИА Регнум. В Самаре на самой большой площади в Европе — площади Куйбышева — открылся фестиваль болельщиков FIFA. Фан-зона будет работать каждый день в зависимости от трансляции матчей мирового первенства, сообщили ИА REGNUM в правительстве Самарской области.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Болельщики

Специально для зрителей установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер 9×16 метров, а качество «картинки» соответствует мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом — 26 метров в высоту и 46 — в ширину — сочетает официальную эмблему чемпионата в России — «перо», уникальную символику Самары и традиционные национальные мотивы.

Церемония открытия фан-зоны началась в 16:00 по местному времени. В 18:30— прямое включение церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA в России™ с московского стадиона «Лужники». В 19:00 началась прямая трансляция матча «Россия — Саудовская Аравия», в эти минуты уже начинается концерт легендарной группы «ДДТ».

В целях безопасности решено ограничить вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре до 20 тыс. человек.

В концертных программах в Самаре до окончания ЧМ примут участие более 60-ти солистов и творческих коллективов. Среди них группы «Старый третий», «Революция», «Синяя птица», «Русский формат» (Воронеж), ансамбль «Волжские казаки», национальные коллективы, Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана, Симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, Самарский академический театр оперы и балета, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко.

Хедлайнерами фестиваля станут: группа Gotthard, солисты оперных театров Алексей Неклюдов (тенор), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Константин Шушаков (баритон), Екатерина Лёхина (сопрано), группа «Чайф», транс-диджей Paul Oakenfold, Therr Maitz, рэпер L'One, «Дискотека Авария», Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra.

Матчи чемпионата мира по футболу в Самаре будут транслироваться в 140 спортивных барах, ресторанах и кафе. На гостевых, туристических и пешеходных маршрутах в Самаре сегодня размещается 322 объекта общественного питания на 17,7 тыс. посадочных мест.

В рамках культурной программы в Самарской области будут организованы десятки мероприятий: 5 концертных программ, более 20 театральных представлений, 14 выставок, ярмарка товаров региональных представителей, 4 этнических и гастрономических фестиваля.

В государственных и муниципальных учреждениях культуры для обладателей паспорта болельщика предусмотрены скидки — 10% от стоимости билета. Накануне и в дни проведения футбольных матчей государственные музеи Самарской области будут работать с 10:00 до 20:00.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самарский стадион в рамках чемпионата мира по футболу примет шесть матчей — 17, 21, 25 и 28 июня, а также 2 и 7 июля.

17 июня встретятся Коста-Рика и Сербия, 21 — Дания и Австралия, 25 — Россия и Уругвай, 28 — Сенегал и Колумбия.

Для российской сборной матч в Самаре станет последним в группе после встреч со сборными Саудовской Аравии и Египта.