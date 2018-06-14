Киев, 14 июня, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Если в течение ближайших трех лет Украина не получит новые кредиты, ей придется отдать один годовой бюджет в счет обслуживание долга, заявил руководитель Комитета экономистов Украины Андрей Новак 14 июня во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт

Эксперт рассказал, что за следующие три года Украина будет обязана вернуть $20 млрд долга, гарантированного государством, а также $5 млрд долга госпредприятий.

«Следует $25 млрд умножить на сегодняшний валютный курс — и вы поймете, что для того, чтобы обслужить этот госдолг, нам нужно будет отдать один годовой бюджет на просто обслуживание долга. Такой нагрузки не выдержит любой бюджет. Поэтому, если мы не сможем перекредитоваться, нам будет очень сложно, практически нереально своими силами обслуживать госдолг», — отметил Новак.

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Напомним, что в 2015 году Украина была близка к дефолту, однако министр финансов Украины Наталья Яресько провела реструктуризацию внешнего долга. Украина выпустила для кредиторов облигации на сумму $3,8 млрд с применением инструмента VRI (Value Recovery Instrument). С его помощью сумма долга была привязана к ВВП Украины. Если годовой показатель роста украинской экономики с 2021 по 2040 год в среднем составит 3% в год, то вместо $3,8 млрд Украина заплатит $14,6 млрд долларов. Если рост ВВП составит 4%, сумма долга возрастет до $21,65 млрд. Так что чем хуже будет жить Украина, тем меньше ей придется платить.