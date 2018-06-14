Ереван, 14 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом Пашинян поведал в интервью телеканалу RT, опубликованном сегодня, 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

По словам нового премьер-министра Армении Пашиняна, у него «хорошие» и «прямые» отношения с российским лидером.

«У нас очень хорошие, прямые отношения. И эти отношения складывались с первых минут. Я могу сказать, что наши отношения — это отношения без тёмных углов. Это очень важно. Мы всё обсуждаем прямо. Все вопросы ставим прямо. И отвечаем на них прямо. Владимир Владимирович — такой человек», — рассказал Пашинян.

Также он заявил, что в настоящее время между Россией и Арменией нет никаких проблемных вопросов.

«Россия и Армения — суверенные страны. Я думаю, во многом интересы наших стран соответствуют друг другу, но могут быть какие-то нюансы, где могут и не соответствовать. Главное — та атмосфера, в которой мы будем все эти вопросы обсуждать. Я думаю, что сумеем достигнуть согласия», — сказал армянский премьер-министр.

Напомним, в конце апреля — начале мая 2018 года в Армении прокатилась волна протестов против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого 10 лет был президентом Армении. Перед тем как уйти на пост премьер-министра Саргсян, смог провести очередную конституционную реформу, которая перераспределила властные полномочия в пользу главы правительства.

Одним из ключевых лидеров протеста был Никол Пашинян из блока партий «Елк». Под давлением уличных протестов Саргсян ушел в отставку, а депутаты парламента вынуждены были избрать Пашиняна премьер-министром.