Новосибирск, 14 июня, 2018, 22:50 — ИА Регнум. В Новосибирске 14 июня прошла XXXIV региональная партийная конференция «Единой России», на которой был определён кандидат для представления партии на выборах губернатора Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM XXXIV региональная партийная конференция «Единой России»

Анна Алябьева ИА REGNUM XXXIV региональная партийная конференция «Единой России»

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Кроме того, 14 июня, прошёл форум депутатов муниципальных образований Новосибирской области «Сибирское лидерство». Участники сделали акцент на значимости объединения общественных сил вокруг идеи обновления и развития Новосибирской области.

Анна Алябьева ИА REGNUM Форум депутатов муниципальных образований Новосибирской области «Сибирское лидерство»

Анна Алябьева ИА REGNUM Форум депутатов муниципальных образований Новосибирской области «Сибирское лидерство»

В мероприятии приняли участие порядка трёх тысяч человек. Перед ними выступили: председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации ВикторСеливерстов, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Высшего совета партии «Единая Россия» АлександрКарелин, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Анна Алябьева ИА REGNUM XXXIV региональная партийная конференция «Единой России»

Анна Алябьева ИА REGNUM XXXIV региональная партийная конференция «Единой России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Новосибирской области пройдут выборы губернатора. Как заявил на XXXIV региональной конференции «Единой России» заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Селиверстов, избирательная кампания формирует непростой политический рисунок в Новосибирской области и городе Новосибирске. Он отметил, что Новосибирская область всегда отличалась высоким уровнем политической активности и требовательности.

Тем временем временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников победил в предварительном голосовании с последующим выдвижением от партии на выборах губернатора Новосибирской области в сентябре. По результатам подсчёта голосов по бюллетеням за него отдали голоса 159 человек.

Анна Алябьева ИА REGNUM XXXIV региональная партийная конференция «Единой России»

Однако, первым и пока единственным, кто подал документы в качестве кандидата на выборы в избирательную комиссию оказался Георгий Михайлов, которого выдвинула партия «Народный альянс».