Москва, 14 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Представитель компании Mercedes на российском рынке АО «Мерседес Бенц Рус» объявил о добровольном отзыве 9 281 автомобилей Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, сообщает 14 июня пресс-служба Росстандарта.

(сс) DarkoStojanovic Логотип Mercedes

Причиной отзыва транспортных средств назван дефект, который может приводить к срабатыванию подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016-го по 2018 год. на транспортных средствах будет выполнена проверка, и в случае необходимости бесплатно проведена доработка рулевой колонки.