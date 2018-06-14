Мантурово, Костромская область, 14 июня, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В Костромской области решили объединить сельские поселения, сообщает Smi44.ru. Соответствующие законы приняли сегодня, 14 июня, депутаты областной думы.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Дом в деревне

Пять сел Мантуровского района будут объединены с городом Мантурово;

Кужбальское и Вожеровское сельские поселения Нейского района станут одним селом;

в Шарьинском районе Головинское сельское поселение войдет в состав Шангского села.

Так местные власти надеются снизить расходы и эффективнее решать вопросы местного значения.

В новостном портале отмечают, что «закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, но предусматривает переходный период — до 1 января 2019 года».