Лондон, 14 июня, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Необычное музыкальное представление пройдет 15 июня после поминальной службы по Стивену Хокингу в Вестминстерском аббатстве, сообщает 15 июня AMNA. Избранные слова знаменитого космолога будут транслироваться в направлении ближайшей черной дыры в сопровождении музыки греческого композитора Вангелиса Папатанасиу.

(сс) geralt Звуковая волна

Спутниковое вещание, как сообщила семья Хокинга, будет «посланием мира и надежды о единстве и необходимости жить вместе в гармонии на этой планете». По словам дочери ученого, это будет красивый и символический жест, «который создает связь между присутствием отца на этой планете, его желанием отправиться в космос и исследованием Вселенной, происходившим в его голове».

Отметим, что это не первое необычное мероприятие, запланированное на день поминальной службы по Хокингу. В мае стало известно, что родные ученого пригласили на нее путешественников во времени, мотивируя это его позицией, согласно которой путешествий во времени нельзя исключать.

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