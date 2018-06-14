Душанбе, 14 июня, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Актеры узбекского государственного музыкального театра драмы и комедии имени Мукими покажут в Таджикистане комедию «Неумелая невеста», сообщает 14 июня агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство культуры Таджикистана.

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Гастроли узбекского театра пройдут с 29 июня по 1 июля. Актеры покажут спектакль в Худжанде, в Душанбе и Бохтаре. Гастроли проходят впервые за годы независимости двух республик.

Как сообщало ИА REGNUM, после распада советского союза отношения между Узбекистаном и Таджикистаном оказались самыми напряженными среди стран Туркестана. Нормализация отношений произошла после официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в марте 2018 года.