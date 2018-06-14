Архангельск, 14 июня, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Центр судоремонта «Звездочка» планирует развивать гражданское судостроение, но сегодня предприятию в этом плане похвастаться нечем. Диверсификацию производства оборонного сектора обсудили на форуме «Судостроение в Арктике» в Архангельске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил корреспонденту иа начальник отдела гражданского судостроения Дмитрий Угренюк, предприятие имеет хорошие перспективы в этом направлении. Однако доля гражданского судостроения на «Звездочке» до сих пор, по его словам, слишком мала, чтобы называть цифры.

«В основном это перспективные арктические и нефтегазовые проекты. Они прорабатываются», — сообщил Угренюк.

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В планах «Звездочки» создать сервисный центр по гарантийному обслуживанию судов. В развитии этого проекта центр судоремонта надеется на свои филиалы, расположенные в разных частях страны.

Вместе с тем Угренюк отметил, что после введенных санкций ремонт судов стал менее выгодным для заказчиков. По этой причине, в частности, платформа «Арктическая» встала на ремонт не на «Звездочке», а в Сингапуре.

Тем не менее, возможности для расширения поля деятельности у «Звездочки» множество. Это и строительство исследовательских судов для арктических проектов, производство оборудования для нефтегазового сектора и так далее.

Сегодня «Звездочка» и Архангельский траловый флот подписали соглашение о сотрудничестве. Но совместные проекты пока не готовы — стороны лишь договорились о согласованных действиях и координации усилий для реализации государственной политики по расширению сотрудничества между региональными предприятиями и решению задач по импортозамещению.

По словам Дмитрия Угренюка, в планах Центра судоремонта к 2035 году довести долю гражданского судостроения до 30%.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу довести эту долю к 2030 году до 50%.