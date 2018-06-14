Москва, 14 июня, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Банк России обязал все российские банки с 1 июля 2018 года давать регулятору полный отчет об объеме похищенных хакерами средств и суммах, возмещённых пострадавшим клиентам. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Центробанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Главный финансовый регулятор изменил форму отчётности о событиях, связанных с нарушением защиты информации при переводе денежных средств. Анализ отчетности по новой форме позволит понять, как работает законодательная норма, обязывающая банк возместить физическому лицу в полном объеме похищенные с его счета деньги, если хищение было обнаружено им вовремя. Речь идёт о статье 9 закона «О национальной платежной системе».

Также с 1 июля вступает в силу изменение в положении Центробанка №382-П, согласно которому банки будут обязаны информировать Банк России обо всех инцидентах в сфере кибербезопасности. Сейчас это информирование носит добровольный характер.