Кабул, 14 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Посол Афганистана в Китае Джанан Мусаза и представители китайского таможенного департамента подписали протокол, в рамках которого Кабул будет экспортировать кедровые орехи в КНР, сообщает 14 июня «АфТАГ».

ugraland Хвоя и шишки сибирского кедра

В ходе подписания соглашения стороны отметили, что документ является шагом в развитии торгово-экономических отношений между странами. Стороны договорились сотрудничать для увеличения экспорта афганских товаров в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин поддерживает перемирие между официальным Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).