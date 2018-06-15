Минск, 15 июня, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко благословил процесс распродажи своим заявлением «мы не против приватизации». Конкретные детали планируемого пиршества приватизации стали ясны после недавнего совещания министра экономики БР Владимира Зиновского и вице-президента ЕБРР Алана Пию. С ЕБРР Минск сотрудничает давно, с 1992 года, но теперь, под планируемое развитие бизнеса, инвестиции в экономику Белоруссии предполагается значительно увеличить.

Белоруссия

Это поможет Лукашенко стать менее зависимым от поддержки, оказываемой Белоруссии со стороны России. Но предполагаемая политическая многовекторность, судя по жестким условиям, которые выдвигает ЕБРР, может обернуться и попаданием Минска в зависимость от европейского партнера. Начавшись с победных реляций, процесс либерализации белорусской экономики может завести в весьма рискованную для народа Белоруссии сторону.

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