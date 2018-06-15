Южно-Сахалинск, 15 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Прокладка оптоволоконного кабеля на Курилы с помощью крупной китайской компании возмутила японцев настолько, что вслед за протестом от МИД Японии в адрес МИД РФ последовал также протест Пекину. Как аргументирует свою позицию Токио и какова реакция на нее, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Япония

«Подобные действия опираются на не имеющий законных оснований захват островов», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Существует мнение, что подобная риторика нетипична для Японии в последние годы, которая в условиях развития двусторонних контактов воздерживалась от формулировок типа «незаконный захват»; однако воздерживалась только часть японских политиков. Антисоветская и антироссийская риторика была смягчена в основном самим Синдзо Абэ и его окружением, но националистически настроенные политики, ученые и СМИ не отказались от формулировок, грубо искажающих исторические факты. Они продолжают попытки убедить сограждан в том, что Советский Союз якобы «незаконно захватил исконные японские земли», а при Путине Россия «продолжает их удерживать».

Россияне на японские протесты отвечают большей частью без обиняков, в ключе «Наша земля — на ней делаем, что хотим». А позднее из Токио сообщили, что посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил:

«Мы территориальных претензий в свой адрес не принимаем ни на каком направлении, в том числе в южнокурильском. Последовательно исходим из того, что южные Курилы были переданы Советскому Союзу, России по итогам Второй мировой войны в соответствии с договоренностями между союзными державами».

Что еще сказали российские граждане в ответ на японские претензии, читайте в статье: Не желая давать интернет на Курилы, японцы «давят» и на Китай и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».