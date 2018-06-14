Киев, 14 июня, 2018, 18:56 — ИА Регнум. В 2019 году экономику Украины спасет дефолт. Об этом 14 июня написал на своей странице в Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позолоти

«Украину в 2019 году спасет только дефолт. Судите сами. Итак, нам до конца 2018 г. надо выплатить кредиторам $12,5 млрд, в 2019 г. платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят $12,1 млрд, а в 2020 г. — $10,2 млрд. Итого с 2018 по 2045 годы Киеву предстоит выплатить $117,4 млрд! Уверен, в МВФ понимают, что эти кредиты не будут возвращены, т. к. экономика Украины растет всего на 1−2% в год», — написал Гончаров.

По его словам, вчера Брюссель выделил Украине кредит в 1 млрд евро за отмену моратория на экспорт леса-кругляка.

«Вот и вчера 13 июня Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд, однако теперь нам необходимо будет выполнить ряд требований для получения транша от Брюсселя, в т. ч. и снять мораторий на экспорт леса-кругляка. И лишь в случае выполнения требований финпомощь Украине от ЕС поступит двумя частями по €500 млн в течение следующих 30 месяцев», — подытожил Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года между МВФ и Украиной была утверждена четырехлетняя программа расширенного финансирования на сумму около $17,5 млрд. Сейчас МВФ предоставил Украине по этой программе около $8 млрд 380 млн. С начала 2018 года Украина вернула по внешним кредитам $4 млрд. В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте. Это составляет около 72% ВВП Украины. МВФ является крупнейшим кредитором Украины.

Напомним, 13 июня Европарламент принял решение о выделении Украине кредита в 1 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. В 2015 году американская финансовая корпорация Goldman Sachs опубликовала отчет по украинским долгам, в котором прогнозировала, что Киев до июля 2015 г объявит дефолт. В августе правительство Арсения Яценюка провело реструктуризацию внешнего долга и договорилось с кредиторами о списании 20% госдолга. Киеву разрешили не возвращать 3,8 млрд долл., а срок выплаты оставшегося платежа отложили на 4 года (до 2019 года).