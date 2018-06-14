Вашингтон, 14 июня, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в канадском городе Ла-Мальбе заявил лидерам стран «семёрки», что Крым является российским регионом, поскольку жители полуострова говорят на русском языке, передаёт портал BuzzFeed.

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Украинцы в шоке

По информации дипломатических источников издания, соответствующее заявление американский лидер сделал в минувшую пятницу, 8 июня, во время ужина с лидерами G7.

Сообщается, что в ходе этой же беседы Дональд Трамп назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире».

Напомним, саммит «Большой семёрки» проходил в Канаде 8−9 июня.

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