Кострома, 14 июня, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Костромская область потратила в 2017 году почти 10 миллиардов рублей на сферу здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора области. Это на 400 миллионов больше, чем в 2016 году.

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По данным пресс-службы, деньги были потрачены на «ремонты инфекционного отделения Мантуровской окружной больницы, женской консультации в Костроме, а также ФАПов и врачебных амбулаторий Буйского, Костромского и Шарьинского районов»; открытие первичного сосудистого центра в Шарье; покупку нового медицинского вертолета «АНСАТ».

По словам губернатора области Сергея Ситникова, «всего за последние пять лет в регионе заработали 15 новых лечебных учреждений, среди которых региональный и первичные сосудистые центры, нефрологические центры, областной травматологический центр и другие».

Отметим, что собственные доходы Костромской области за прошлые годы составляли около 25 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что наряду с открытием новых медицинских учреждений, костромские врачи успешно освоили протезирование коленных суставов. В 2017 году было проведено 680 таких операций.

Также в прошлом году впервые были выполнены такие операции, как установка двухкамерного эхокардиостимулятора, стентирование позвоночных артерий.

«Более 5 тысяч жителей региона смогли получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не покидая Костромской области. Напомню, еще пять лет назад наши жители направлялись в федеральные клиники для получения таких высокотехнологичных услуг», — отметил губернатор области Сергей Ситников.