Москва, 14 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Одним из самых трогательных эпизодов на открытии чемпионата мира по футболу — 2018 в России стал момент, когда 11-летняя Полина Хаеретдинова при помощи российских футболистов встала с инвалидной коляски, к которой прикована с детства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

maria-anne Инвалидная коляска

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду подарил Полине свою куртку и поцелуй.

Напомним, ЧМ-2018 открылся сегодня, 14 июня. Первый матч проходит на стадионе «Лужники». Сборная России уже забила первый гол в ворота сборной Саудовской Аравии.