Магас, 14 июня, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам опроверг информацию Генеральной прокуратуры РФ о том, что в регионе нет ни одного санкционированного объекта размещения отходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обитатели полигона

В подтверждение того, что такие объекты на территории республики все-таки есть, ведомство предоставило редакции ИА REGNUM приказ №6 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 9 января 2018 года, в приложении к которому указано, что в государственный реестр объектов размещения отходов включен полигон в городе Сунже.

«Информация о том, что в Ингушетии нет ни одного санкционированного объекта размещения отходов, не соответствует действительности. В республике действует официально зарегистрированный современный полигон твердых бытовых отходов (ТБО), который расположен в Сунже. Площадь полигона — 10 гектаров», — приводит слова руководителя природоохранного ведомства Магомеда Бабхоева пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

Глава комитета по экологии и природным ресурсам заявил, что в настоящее время ведомство разбирается в причинах попадания республики в список нарушителей природоохранного законодательства как регион, в котором отсутствуют места для утилизации отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук внес представление в адрес начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды.

«Установлено, что вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды департаментом не принималось достаточных мер по обеспечению в округе необходимого количества санкционированных объектов размещения отходов. К примеру, в Республике Ингушетия такие объекты отсутствуют вовсе», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ от 5 июня 2018 года.