Ереван, 14 июня, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Международные посредники по карабахскому урегулированию заявляют о встрече министров иностранный дел Армении и Азербайджана в ближайшем будущем.

primeminister.am Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с Николом Пашиняном

Об этом упоминается в заявлении по итогам визита в Армению сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шеффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

«Сопредседатели и официальные лица Армении рассмотрели ход переговоров и обсудили следующие шаги по продвижению мирного процесса, в том числе на ближайшей встречи министров. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения, подчеркнув важность сохранения конструктивной среды», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ОБСЕ.

В нем также уточняется, что дипломаты вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение.

Визит сопредседателей в Армению с целью знакомства с правительством Никола Пашиняна происходит на фоне заявлений официального Степанакерта о том, что Азербайджан сосредотачивает на линии соприкосновения военные подразделения из тыла.

Во время пребывания в Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с премьер-министром, президентом Армении, а также главами МИД и минобороны.