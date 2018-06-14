Екатеринбург, 14 июня, 2018, 18:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сумма расходов на подготовку к проведению игр чемпионата мира по футболу составила более 7,4 млрд рублей. Соответствующие постановление подписал глава администрации города Александр Якоб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Гости города. Екатеринбург

В мэрии уточнили объёмы финансирования мероприятий в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ в целях организации и проведения в Екатеринбурге игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Так, из регионального бюджета было выделено 5,5 млрд рублей, а из городской казны — 1,2 млрд рублей. Ещё 668 тыс. рублей было выделено из федерального бюджета.

На эти средства проводились реконструкции тренировочных площадок и улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону (на время игр носит название «Екатеринбург-Арена»), модернизация водопровода по улице Репина, а также благоустройство городской территории вокруг спортивного сооружения. Была капитально обустроена фан-зона в Центральном парке культуры и отдыха им. В. В. Маяковского и обустроены гостевые маршруты FIFA.

Как сообщает издание «Новый день», ранее планировалось израсходовать 5,6 млрд рублей. Таким образом, в итоге расходы увеличились на 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к проведению игр ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге открылись 15 информационных пунктов (в аэропорту, на вокзале и на улицах и переходах вблизи стадиона), в которых волонтёры владеют английским языком, а также мультиязычный работающий круглосуточно call-центр.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре игры чемпионата мира по футболу — 15, 21, 24 и 27 июня.