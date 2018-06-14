Томск, 14 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием около 15 автомобилей произошло 14 июня в Томске, передают местные СМИ.

(сс) macdeedle Перевернутый автомобиль

Авария произошла на улице Балтийской. По предварительным данным, грузовик с песчано-гравийной смесью из-за отказа тормозов столкнулся с несколькими легковыми автомобилями и перевернулся.

К месту ДТП прибыли бригады скорой помощи и спасатели. По неофициальной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Все подробности произошедшего уточняются.