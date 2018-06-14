Астана, 14 июня, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В Казахстане суд рассматривает уголовное дело против гражданина Турции, который не заплатил государству налоги в размере 1 млрд тенге ($2,98 млн), сообщает 14 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на и. о. руководителя управления профилактической работы и контроля комитета государственных доходов министерства финансов республики Ердена Жума.

Цитата из к/ф «Варвара краса — длинная коса». реж. Александр Роу. 1970. СССР Должок!

По его словам, подозреваемый руководил в Казахстане товариществом с ограниченной ответственностью и незаконно выписывал счета фактуры. Подробности дела пока не раскрываются.

Жума добавил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в налоговой сфере в 2018 году увеличилось в два раза, до 110.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что государственных служащих на коррупционные преступления толкает действующая система оплаты труда.