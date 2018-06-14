Москва, 14 июня, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Время работы Московского метрополитена и Московского центрального кольца будет продлено в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты на станции Лужники МЦК

Как уточняется, все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до трёх часов ночи с 16 июня на 17 июня, с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля, с 11 июля на 12 июля.

В пресс-службе метрополитена предупреждают, что в дни проведения матчей ЧМ в столице ожидается повышенный пассажиропоток, в связи с чем рекомендуют гражданам планировать свои поездки заранее.

Напомним, матчи ЧМ-2018 будут проходить с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.