Тель-Авив, Израиль, 14 июня, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Минобороны Германии заказало израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) беспилотные летательные аппараты военного назначения на общую сумму порядка одного миллиарда евро, сообщает 14 июня пресс-служба компании IAI.

БПЛА Heron

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) уточняет, что сделка носит лизинговый характер и касается долгосрочной аренды и выкупа разведывательных беспилотников большого радиуса действия Heron TP. Компания Airbus, действующая от имени военного ведомства Германии, выступила контрагентом.

Кроме непосредственно беспилотников, условия контракта предполагают также оплату за пользование бундесвером израильскими аэродромами, инфраструктурой и центрами управления.

Стоит отметить, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже назвал эту сделку «гигантской» и «невероятной» и поблагодарил власти Германии за ее утверждение.

«Это огромный успех израильской военной промышленности и значимый вклад в израильскую экономику. Эта сделка отражает стратегическое партнерство между Израилем и Германией», — сказал Нетаньяху.

Напомним, по данным ряда СМИ, в 2009 году контракт на пятилетнюю аренду трех БПЛА Heron обошелся оборонному бюджету ФРГ в 110 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль является одним из мировых лидеров по разработке и применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) всех типов, включая ударные и БПЛА дальнего действия.