Москва, 14 июня, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2018, сообщили 14 июня в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Казахстанского лидера в аэропорту встретил символ чемпионата — волк Забивака. Планируется, что Назарбаев также посетит первый матч турнира между сборными России и Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, в церемонии открытия чемпионата мира по футболу примут участие главы Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Молдавии, Боливии и других стран.