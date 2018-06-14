Красноярск, 14 июня, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае огнеборцы продолжают борьбу с лесными пожарами, однако некоторые возгорания решено не тушить. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, 14 июня в течение дня ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 20,4 га — в Енисейском, Эвенкийском, Богучанском, Абанском, Сухобузимском и Ермаковском районах. При этом в зоне контроля в Эвенкийском и Енисейском районах на удаленном расстоянии действуют 13 пожаров на общей площади 4859 га, которые решено не тушить в целях экономии. Эти очаги региональная диспетчерская служба контролирует с помощью космомониторинга.

Василий Поленов. Горелый лес. 1881

«По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен», — уточнили в министерстве.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

По оперативной информации Лесопожарного центра, по состоянию на 17:00 (местн.) 14 июня в Красноярском крае в авиационной и наземной зонах зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 23 га. В тушении принимают участие 87 человек с применением трёх единиц техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае почти во всех муниципальных образованиях, кроме Норильска, Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов, действует особый противопожарный режим.

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