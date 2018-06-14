Челябинск, 14 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Старейшая городская свалка Челябинска может быть закрыта к 1 сентября. Эту задачу глава области Борис Дубровский поставил областному минэкологии и мэрии города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия На свалке

С 1 июля планируется начать её поэтапное закрытие. Потоки мусора будут постепенно переводить на временный полигон. После окончательного закрытия свалки начнут её рекультивацию. Правда, пока нет подрядчика. Его определит Минприроды России.

Предполагается, что временным полигоном станет площадка возле села Полетаево. Между тем, напомним, что местные жители активно выступают против размещения там отходов из Челябинска. А весной их сторону занял областной суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свалка в Челябинске формально была закрыта в 1992 году. Но фактически до сих пор действует.

Сроки её закрытия много раз переносились. В начале июня местные активисты записали видеообращение на имя Владимира Путина. Они попросили главу государства повлиять на закрытие свалки.