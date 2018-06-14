Ульяновск, 14 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области возрастёт объем частных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов, выступая на заседании оргкомитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Ulgov.ru Стадион в Ульяновске

Участники совещания обсудили основные задачи по подготовке к мероприятию. Основной целью глава региона назвал создание института развития физкультуры и спорта, который будет привлекать частные инвестиции в развитие инфраструктуры, а также выработка новых подходов к совершенствованию профильной сферы. Также планируется сформировать рабочую группу, которая определит функции создаваемой структуры. Ожидается, что её возглавит член общественной палаты России от Ульяновской области, директор ФГБУ «Государственный музей спорта» Елена Истягина-Елисеева.

«Мы должны заниматься развитием как олимпийских, так и неолимпийских видов спорта, организовывать мероприятия на самом высоком уровне, привлекать инвестиции. Поэтому нам необходимо создать институт развития физической культуры и спорта, который сконцентрируется на практическом решении этих задач», — пояснил Сергей Морозов.

Региональные власти отмечают, что данный институт займётся созданием «передовых научно-методических наработок» и должен «вывести нас в лидеры по объему привлекаемых частных средств в развитие спортивной инфраструктуры». В состав рабочей группы планируется включить представителей спортивного сообщества, ведущих экспертов регионального и российского уровня по созданию такого института. Министерство физической культуры и спорта должно будет наладить взаимодействие с разными структурами отрасли — как с региональными, так и международными, а также представлять интересы областных федераций.

Ulgov.ru Сергей Морозов осмотрел объекты спортивной инфраструктуры

Губернатор Сергей Морозов также отметил, что необходимо переформатировать работу олимпийского совета. По его словам, данному объединению необходимо разработать качественную программу развития базовых олимпийских видов спорта. Эту работу необходимо провести совместно с Олимпийским комитетом России. В данную работу будут активно включаться опытные функционеры, тренеры, судьи и спортсмены.

Также на заседании глава региона подписал распоряжение о создании специального центра по развитию футбола. Кроме того, Сергей Морозов дал поручение рабочей группе института подготовить указ губернатора о новых принципах управления в спортивной деятельности. В ближайшее время профильное ведомство также должно утвердить региональную программу развития футбола до 2030 года. Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва имени Н.П. Старостина станет региональным центром подготовки футбольных специалистов.