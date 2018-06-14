Минск, 14 июня, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В 2020—2023 годах Белоруссия планирует поставить Узбекистану около 200 тяжелых самосвалов «БелАЗ», сообщает 14 июня агентство «БелТА» со ссылкой на генерального директора ОАО «БелАЗ» Петра Пархомчика.

Ilya Plekhanov Самосвал БелАЗ 75600

Ташкент и Минск ранее заключили соглашение на поставку 260 карьерных самосвалов в 2017 и 2018 году. Заказ уже выполнен на 70%: в 2017 году было поставлено 106 тяжелых самосвалов, в 2018 году — 64.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в рамках официального визита в Минск парламентская делегация Узбекистана и Совет Белоруссии договорились увеличить поставки «БелАЗ» и тракторов МТЗ в республику.