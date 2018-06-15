Вашингтон, 15 июня, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Как бы ни оценивать действия американского президента Дональда Трампа, отказавшегося подписывать последнюю резолюцию G7, один крупный бонус ему достался. Теперь США оказались свободны от необходимости следовать принципиально антироссийскому курсу. Насколько важна для маневренности внешней политики США такая находка, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как бы ни выставляли себя в качестве «друзей» России лидеры ведущих стран Европы вкупе с примкнувшим к ним японским премьером, их подписи оказались под антироссийским итоговым заявлением G7. А вот Трамп оказался гораздо дальновиднее своих коллег, что может дать ему дополнительный выигрыш на переговорах с Путиным. Конечно, на отношениях с Россией повестка не замыкается, американский президент поставил под сомнение весь комплекс мнений, отраженных в итоговом документе G7, но вот что выиграет от этого Россия?

С учетом того, что российский президент пригласил следующий саммит G7 (а, значит, уже в формате G8) провести в Москве, не хотелось бы, чтобы этот возможный разворот означал согласие России с методами и направленностью усилий нынешнего G7. И заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости для Европы «противостоять гегемонии США» здесь ничего не меняют. Ведь диктат Запада, исходит ли он от США или Европы, это не то, что должно устраивать Россию.

Читайте статью Главное в G7: свободный Трамп и самоповязанная западная «шестерка» и другие материалы Михаила Демурина по международной политике.