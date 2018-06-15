Москва, 15 июня, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп удивил страны G7 своим требованием «вернуть Россию за стол переговоров». Почему прозвучавшие на саммите G7 в Канаде слова Трампа получили сдержанный ответ российского лидера, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Россия из G8 не выходила, и если страны G7 готовы к участию в гипотетическом саммите в Москве, то Россия возражать не будет. Таков вкратце смысл послания Владимира Путина в ответ на предложение Трампа. Но готовы ли к такому повороту событий остальные участники «большой восьмерки»? Тем более, что, по мнению российского лидера, формат G20 более важен для России. Возможно, и реакция Кремля это подтверждает, что формату G7 вообще приходит конец, и следует задуматься о том, каким будет новая форма обсуждения важнейших мировых вопросов.

Некоторые эксперты могут считать, что Трамп разрушил выверенный порядок под воздействием сиюминутного импульса. Но с этим нельзя согласиться, если учитывать, что каждый шаг американского президента до сих пор был направлен на достижение суммы стратегических целей, заявленных или подразумеваемых им с самого начала своей властной деятельности. Так какие же задачи решает очередной яркий поступок Трампа, и в чём здесь может заключаться выгода для России?

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