Тверь, 14 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Награды медицинским работникам Тверской области вручил губернатор Игорь Руденя. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось 14 июня в зале Тверского государственного медицинского университета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона, а также председатель Заксобрания Сергей Голубев поздравили сотрудников и ветеранов отрасли.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя поздравил медиков с профессиональным праздником

«Вы посвятили свою жизнь самой гуманной и благородной профессии на земле. Ваша ответственная работа всегда характеризуется высочайшими моральными качествами, профессионализмом, душевной теплотой и самоотдачей. Как известно, доброта и милосердие медиков, порой, лечат лучше всяких лекарств», — сказал Игорь Руденя.

Отметим, что особое внимание развитию здравоохранения в своем послании Федеральному собранию уделил президент РФ Владимир Путин. В Тверской области принимаются меры, направленные на повышение качества и доступности медицинских услуг. В 2018 году работы по укреплению материально-технической базы планируют провести в 44 учреждениях здравоохранения региона, и особое внимание уделяется состоянию центральных районных больниц. Планируется установить 50 фельдшерско-акушерских пунктов, больницы и поликлиники получат новое оборудование, обновляется автопарк. В этом году планируется завершить строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» города Твери, начать строительство детской областной клинической больницы. Глава региона отметил, что новая детская областная больница наряду с действующим областным перинатальным центром позволит создать полноценный медицинский кластер. Сейчас на уровне региона уже решаются вопросы улучшения транспортной доступности этих объектов, добавил глава региона.

Игорь Руденя поблагодарил врачей, медсестер, ветеранов отрасли за их благородный труд, заботу и милосердие и вручил заслуженные награды лучшим медицинским работникам региона.