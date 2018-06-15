Циндао, Китай, 15 июня, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Усиление значения Шанхайской организации сотрудничества для всего Евразийского континента не проходит мимо пристального внимания его атлантических «доброжелателей». Конкретные действия президента США Дональда Трампа по отношению к крупнейшим участникам ШОС похожи на попытки вбить максимальное количество клиньев в их взаимоотношения, сочетая «подарки» одним с «наказанием» других и меняя местами «облагодетельствованных» со «впавшими в немилость». Как сами страны ШОС оценивают нынешнюю обстановку в мире и свою роль в борьбе с нарастающими в глобальном смысле проблемами, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Sectsco.org Заседание ШОС. 2018

Новое слово, сказанное по результатам саммита ШОС, завершившегося недавно в Циндао, сказано в итоговой декларации, принятой представителями стран-участниц. Отмечая крупные перемены в мире, опасности, коренящиеся в «нестабильности и неопределенности», в этом документе заявляется о необходимости выработки коллективных мер противостояния опасностям и вызовам.

Основные проблемы, которым требуется противопоставить точные и действенные решения, это терроризм, сепаратизм и вызовы, связанные с резким ростом экономического протекционизма. Желание отдельных стран получить выгоду за счет всех прочих расценивается, таким образом, в одном ряду с международным терроризмом. Способ, которым страны ШОС намерены справиться с этими угрозами, напрямую связан с традициями их народов, культурой и борьбой за умы подрастающего поколения. Как же воспитание, по мнению участников саммита, способно воздействовать не только на тягу к экстремизму, но и на экономическое поведение?

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