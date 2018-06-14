Калининград, 14 июня, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Калининградском зоопарке бегемоты предсказали, что Россия и Саудовская Аравия сыграют вничью. Об этом 14 июня сообщает портал «Новый Калининград».

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Бегемот

Отмечается, что перед животными поставили миски с флагами двух стран. Самец Глясик стал есть у флажка Саудовской Аравии, а самка Миля перешла на сторону сборной России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, робот Бакстер предскажет исход первого матча ЧМ-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.