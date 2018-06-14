Владимир, 14 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Две оборудованные зоны просмотра матчей чемпионата мира по футболу откроются во Владимире 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Обе площадки оборудованы металлоискателями, посетители также будут проходить «визуальный контроль».

(сс) LoboStudioHamburg Места для болельщиков

Центральная площадка оборудована в районе улицы Георгиевской. Здесь установлены большой экран, сцены, фуд-корты и скамейки. Кроме того, на площадке будут работать аниматоры.

Вторую просмотровую зону создали в Спортивном сквере на улице Стрелецкой. Здесь можно посмотреть матчи на мониторе площадью 18 кв. м. Для удобства болельщиков в сквере установили трибуны, на которых уместятся почти 300 человек.

«Коллективный просмотр футбольных матчей в Спортивном сквере и на Георгиевской обеспечен необходимыми мерами безопасности. Обе просмотровые зоны ограждены, а вход будет осуществляться через рамки металлоискателя и систему визуального контроля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. В 18:00 начнется матч между сборными России и Саудовской Аравией.