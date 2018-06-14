Воронеж, 14 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев отменил решение о повышении тарифа на вывоз мусора для населения. Об этом сам глава региона рассказал журналистам 14 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Новый тариф предусматривал практически повышение стоимости этой услуги в разы уже с 1 июля, однако действовать он не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Александр Гусев напомнил, что, новые тарифы на ТБО обусловлены требованиями федерального законодательства и должны были начать действовать уже с 1 июля. Однако, как выяснилось после проведения расчетов, это привело бы к слишком резкому повышению платы для населения. На данный момент, по словам Александра Гусева, на федеральном уровне ведется работа по изменению тарифа, в результате чего он должен существенно снизится.

«1 июля тариф у населения не изменится. Новый тариф отменен и не будет действовать до соответствующих изменений на федеральном уровне. После этого будет посчитан новый тариф», — отметил глава региона.