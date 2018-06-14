Ярославль, 14 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Департамент строительства Ярославской области направил запрос в Ростехнадзор о предоставлении заключения о некапитальности колеса обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Новый директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев на сегодняшней встрече с ярославской общественностью заявил, что собирается поставить точку в деле строительства ярославского колеса обозрения. Его открыли в последнюю субботу мая 2018 года в день рождения города. Арендатор земельного участка, который строил это колесо — ООО «Триколор К» — не имело разрешения на капитальное строительство и утверждало, что 65-метровый аукцион — временное сооружение и стационарный аттракцион. А значит, разрешение на капстроительство не требовалось. Ярославские общественники, градозащитники, архитекторы высказывались против такой аргументации. Но колесо было построено и открыто, однако споры не утихли.

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Александр Филяев рассказал, что после совещания в департаменте ОКН департамент строительства Ярославской области направил запрос в Ростехнадзор о предоставлении заключения о некапитальности колеса обозрения. Кроме этого, ООО «Триколор К» поручено силами аттестованных Минкультом экспертов подготовить и направить в орган охраны культурного наследия материалы, обосновывающие отсутствие негативного влияния на исторический центр города.

«Александр Филяев сказал, что написал письмо в Министерство культуры по поводу колеса и привел там все документы, которые сейчас есть. Но он приложил те документы, которые это колесо оправдывают. Мне понравилось, что директор департамента предложил сделать ландшафтно-визуальный анализ, который поможет опередить — влияет ли колесо на восприятие исторического центра или такого влияния нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

На вопрос градозащитников — собирается ли департамент подавать в суд на строителей колеса (это намеревались сделать при прежнем директоре), Александр Филяев не ответил.

Между тем 8 июня сотрудниками отдела государственного технического надзора №1 инспекции административно-технического надзора Ярославской области был проведен плановый осмотр и обследование территории с размещенным на нем аттракционом «Колесо обозрения». При проверке было уделено особое внимание к наличию технической документации, допуску аттракциона к эксплуатации и действиям операторов по обеспечению безопасности посетителей. Инспекция отмечает, что аттракцион «Колесо обозрения» имеет все необходимые допуски к эксплуатации.